Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (36/2020) 18-Jähriger in der Düsteren Straße überfallen

Göttingen (ots)

Göttingen, Düstere Straße Samstag, 25. Januar 2020, gegen 04.30 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - In den frühen Samstagmorgenstunden (25.01.2020), gegen 04.30 Uhr, wurde ein 18 Jahre junger Mann in der Düsteren Straße in Göttingen, vor einer dortigen Kneipe, Opfer eines Überfalls.

Ein unbekannter Täter schlug das Opfer zu Boden und entwendete sein Handy (ein Samsung Galaxy in Gold) im Wert von ca. 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Der 18-Jährige erlitt bei dem Überfall eine Nasenbeinfraktur und wurde mit einem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus transportiert.

Die Polizei Göttingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell