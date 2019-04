Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Mißachtung Rotlicht fordert einen schwer verletzten Kradlenker

Ludwigsburg (ots)

Ein schwer verletzter Kradfahrer und 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmittag kurz vor 15.00 Uhr. Ein 41-jähriger Lenker eines Seat Leon befuhr die Gerhard-Rummler-Straße im Gewerbepark Eichwald und wollte nach links auf die Landesstraße 1125 in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen abbiegen. Hierbei missachtete er an dortigen Lichtzeichenanlage das Rotlicht und prallte mit dem ordnungsgemäß, bei Grünlicht fahrenden 28-jährigen Lenker eines KTM Kraftrades zusammen, der die L 1125 in Fahrtrichtung Vaihingen/Enz befuhr. Der 28-Jährige wurde vom Krad geschleudert und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst hatte einen Notarzt und einen Rettungswagen eingesetzt. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit vier Streifenbesatzungen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell