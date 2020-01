Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (34/2020) Handtaschenraub - 28-Jährige leicht verletzt, Täter auf der Flucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Am Kalten Born Freitag, 24. Januar 2020, gegen 22.10 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Am Freitagabend (24.01.2020) gegen 22.10 Uhr ist nach ersten Erkenntnissen eine 28-jährige Frau in der Göttinger Straße Am Kalten Born von zwei unbekannten Männern zuerst an den Haaren gezogen und im weiteren Verlauf ins Gesicht geschlagen worden. Anschließend wurde der 28-Jährigen eine schwarze Damenumhängetasche geraubt. Die Täter haben sich danach in Richtung Charlottenburger Straße entfernt.

Bei dem Überfall wurde die Frau leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei in Göttingen zu melden.

