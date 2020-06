Polizei Wuppertal

POL-W: SG Raststätte an der BAB 3 überfallen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (30.05.2020), gegen 03:30 Uhr, verübten Unbekannte einen Raub auf die Autobahnraststätte Ohligser Heide an der BAB 3. Zwei bislang Unbekannte drohten dem 61-jährigen Kassierer der Raststätte mit Schusswaffen und forderten die Herausgabe von Bargeld. Dann schubste einer der Täter den Geschädigten. Die Räuber entfernten sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Beide trugen bei der Tatausübung Motorradhelme. Sie sind circa 20 Jahre alt. Ein Mann ist circa 184 cm groß. Er war mit einem rosafarbenen Kapuzenpullover, einer schwarzen oder dunkel-grauen Hose bekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit Streifen bei sich. Der zweite Täter war mit einem schwarzen Oberteil, einer schwarzen Hose und schwarzen Handschuhen bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Personen oder dem Tatablauf geben können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

