Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Transporter beim Vorbeifahren beschädigt (16/0611)

Dudenhofen (ots)

06.11.2019, 08:05 - 08:08 Uhr

Am Mittwochmorgen kurz nach 8 Uhr kam es in der Carl-Zimmermann-Straße in Dudenhofen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort streifte ein roter Seat Alhambra mit RP-Kennung beim Vorbeifahren den Fahrerspiegel eines am Fahrbahnrand parkenden Citroen Jumper und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Spiegel des Parkenden entstand ein Schaden von ca. 250 EUR. Zeugen die Angaben zu dem unfallverursachenden Fahrzeug bzw. dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

