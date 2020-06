Polizei Wuppertal

POL-W: SG Radfahrerin in Solingen verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 29.05.2020, gegen 12:30 Uhr, stürzte eine Radfahrerin in Solingen und erlitt dadurch Verletzungen. Die 43-Jährige fuhr auf der Opladener Straße, als ein etwa 10-jähriges Mädchen, die ebenfalls auf einem Rad unterwegs war, die Fahrbahn überquerte. Bei dem Versuch, auszuweichen stürzte die 43-Jährige und verletzte sich dabei. Das Mädchen entschuldigte sich und fuhr dann weiter. Am verunfallten Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

