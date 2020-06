POL-W: W Einbruchmeldung

Polizei Wuppertal

Seit gestern (02.06.2020), nahm die Polizei in Wuppertal insgesamt vier Einbrüche auf. In einen Kiosk an der Bogenstraße waren Unbekannte zwischen dem 02.06.2020, 02:00 Uhr und 02:30 Uhr durch eine aufgehebelte Hauseingangstür eingedrungen und entwendeten Bargeld, Alkohol und Tabakwaren. Aus einer Wohnung an der Blumenstraße stahlen Diebe eine Spielekonsole sowie Kleingeld nachdem sie sich zwischen dem 23.05.2020, 14:00 Uhr, und 02.06.2020, 19:20 Uhr, auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu der Wohnung verschafften. Am 02.06.2020, 10:45 Uhr bis 21:10 Uhr hebelten Einbrecher eine Wohnungstür an der Uellendahler Straße auf, nachdem sie sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Treppenhaus des Mehrfamilienhauses verschafften. Hier hatten es die Diebe auf Bargeld, Goldschmuck sowie auf eine Tattoo-Maschine abgesehen. Bei einer weiteren Wohnung im selben Mehrfamilienhaus blieb es bei einem Einbruchsversuch. Auch hier versuchten Unbekannte die Wohnungstür aufzuhebeln. Diese hielt dem Versuch stand und konnte nicht geöffnet werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (al)

