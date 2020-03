Polizei Düren

POL-DN: Unfall im Kreisverkehr

Jülich (ots)

Am Freitagmorgen kam es in Jülich in einem Kreisverkehr zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Um kurz nach halb sieben befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Jülich die Straße "Königskamp". Sie kam aus Richtung Dürener Straße und wollte in den Kreisverkehr einbiegen, welcher die Straße "Königskamp" mit dem Helmholtzweg und der Rudolf-Schulten-Straße verbindet. Ihrer Aussage am Unfallort nach, übersah die 42-Jährige dabei aufgrund eines Verkehrszeichens, welches sich auf der Verkehrsinsel befand, eine Fahrradfahrerin, die von links kommend den Kreisverkehr bereits befuhr. Ihrer Aussage weiterhin folgend, habe sie sofort eine Vollbremsung durchgeführt, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Die 26-jährige Radfahrerin aus Köln kam zu Fall und musste vor Ort von Rettungskräften versorgt werden. Diese brachten die Frau anschließend in ein naheliegendes Krankenhaus. Wie schwer die Radfahrerin verletzt wurde und ob sie stationär im Krankenhaus verbleiben musste, konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell