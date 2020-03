Polizei Düren

POL-DN: "Brems Dich - rette Leben"

Kreis Düren (ots)

Zu hohe Geschwindigkeit ist immer noch der Killer Nr. 1. Zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit schweren Folgen setzen Polizei und die Kreisverwaltung Düren daher gemeinsam auf Geschwindigkeitskontrollen.

Die Senkung des Geschwindigkeitsniveaus ist der wirksamste Schutz vor Verkehrsunfällen mit schwerverletzten und getöteten Menschen. Bei den hier aufgeführten Messstellen handelt es sich um die geplanten Messpunkte der kommenden Woche. Diese werden auch in der derzeitigen Situation besetzt - allerdings nur in einem Rahmen, in dem auch Personal für diesen Aufgabenbereich von Polizei und Kreis Düren zur Verfügung steht!

Hier sind die voraussichtlichen Messstellen der 14. Kalenderwoche:

Montag, 30.03.2020:

- Schleiden, L 136 - Aldenhoven, L 136 - Hambach, L 264 - Düren, L 327 - Düren, Schevenhüttener Straße - Düren, An Gut Nazareth - Vettweiß, L 264

Dienstag, 31.03.2020:

- Rödingen, B 55 - Stetternich, L 136 - Schophoven, K 43 - Krauthausen, B 56 - Raffelsbrand, B 399 - Vossenack, L 218 - Gey, B 399 - Bourheim, Adenauerstraße

Mittwoch, 01.04.2020:

- Hambach, L 264 - Mersch, B 55 - Schleiden, L 136 - Aldenhoven, L 136 - Drove, L 249 - Kreuzau, L 249 - Kreuzau, Eifelstraße - Merken, K 43n

Donnerstag, 02.04.2020:

- Jülich, Waldstraße - Rödingen, L 213 - Mersch, B 55 - Jülich, L 253 - Lüxheim, B 477 - Disternich, B 477 - Vettweiß, L 264 - Golzheim, L 327

Freitag, 03.04.2020:

- Ellen, K 2 - Niederzier, Kölnstraße - Oberzier, L 264 - Hambach, Große Forststraße - Rommelsheim, L 327 - Binsfeld, L 271 - Wissersheim, L 495 - Schleiden, Landstraße

Am gesamten Wochenende werden nach wie vor wechselnde und kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreisgebiet durchgeführt, unter anderem auf der B 56 bei Freialdenhoven.

