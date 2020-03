Polizei Düren

POL-DN: Zigarettenautomat gestohlen

Aldenhoven (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Mittwoch einen kompletten Zigarettenautomaten.

Der Automat war an einer Hauswand in der Maarstraße in Dürboslar montiert. Zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:50 Uhr, machten sich bislang Unbekannte daran zu schaffen. Er war von der Wand montiert und teilweise gerissen worden. Gegen 04:00 Uhr hatte eine Anwohnerin zwar das Schlagen mehrerer Autotüren vernommen, sich dabei aber nichts weiter gedacht. Möglicherweise war dies der Zeitpunkt des Diebstahls.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie zur Aufklärung der Tat sachdienliche Hinweise haben, wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

