Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadt Stuttgart, Steuerfahndung Stuttgart und Polizei Stuttgart geben bekannt: Gemeinsame Taxikontrollen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (15.01.2020) gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadt Stuttgart sowie der Steuerfahndung im Bereich des Hauptbahnhofes Kontrollen durchgeführt und ihr Hauptaugenmerk dabei auf Taxis gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 13.15 Uhr und 17.30 Uhr rund 90 Taxis. Dabei stellten sie unter anderem 19 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen das Personenbeförderungsgesetz fest. Außerdem bestand in zwei Fällen der Verdacht der Steuerhinterziehung. Da an zwei Taxis der Verdacht von technischen Veränderungen bestand, mussten diese für eine weitere Inaugenscheinnahme beschlagnahmt werden.

