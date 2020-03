Polizei Düren

POL-DN: Zeuge wird bespuckt

Düren (ots)

Als er einen mutmaßlichen Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei festhielt, wurde ein aufmerksamer Zeuge von dem Mann beleidigt und angespuckt.

Kurz nach 21:00 Uhr am Mittwochabend bemerkte ein Passant einen Einbruchsversuch: ein Mann trat gegen die Glastür eines Geschäftes an der Oberstraße und hatte bereits ein so großes Loch verursacht, dass ein Einsteigen in das Lokal möglich wurde. Der Zeuge sprach den Täter an und folgte ihm bei seiner Flucht entlang der Oberstraße, bis es ihm gelang, ihn festzuhalten. Die Zeit bis zum Eintreffen der Polizei "nutzte" der Delinquent, um den Zeugen mit rassistischen Beleidigungen zu versehen und ihm ins Gesicht zu spucken. Auch die Beamten wollte er anspucken, außerdem erfuhren sie ebenfalls derartige Beschimpfungen, sowohl auf der Straße, als auch im Streifenwagen sowie auf der Polizeiwache. Dorthin wurde der Mann mitgenommen, damit seine Identität festgestellt werden konnte. Es handelte sich um einen 49 Jahre alten Dürener, der wegen Eigentumsdelikten bereits polizeibekannt und eigenen Angaben zufolge lediglich auf Bewährung auf freiem Fuß ist.

Der Mann wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft im Laufe des Donnerstag aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen versuchten Einbruchs, Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung gefertigt.

