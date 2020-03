Polizei Düren

POL-DN: Zwei versuchte und ein vollendeter Einbruch im Kreis

Kreis Düren (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Kreis zu zwei versuchten und einem vollendeten Einbruch.

Zwischen Mittwochabend, 20:30 Uhr und Donnerstagmorgen 09:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur Küche einer Schule in der Dr.-Weyer-Straße in Jülich, indem sie gewaltsam eine Außentüre aufhebelten. Innerhalb des Gebäudes brachen sie einen Getränkeautomaten auf und entwendeten das eingeworfene Kleingeld.

Ob die Täter weitere Beute machen konnten, stand zum Zeitpunkt der ersten Ermittlungen noch nicht abschließend fest.

Zu einem Einbruchsversuch kam es zwischen Mittwoch und Donnerstag in Huchem-Stammeln. Dort versuchten ebenfalls unbekannte Täter, sich Zugang zu einem Objekt mit Wohn- und Gewerbeeinheiten in der Hochheimstraße zu verschaffen.

Augenscheinlich versuchten die Täter zwischen 18:00 Uhr am Mittwochabend und 15:30 Uhr am darauf folgenden Donnerstag, mehrere Türen am Objekt aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht, so dass der oder die Unbekannten die Flucht ergriffen.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es bereits am Mittwoch zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr in Düren Birkesdorf. Dort versuchten Einbrecher, sich Zugang zu einem Haus in der Eintrachtstraße zu verschaffen, indem sie die Hauseingangstüre aufhebeln wollten. Auch in diesem Fall missglückte das Vorhaben. Die Täter entkamen auch hier unerkannt.

Sollten Sie Angaben machen können, die gegebenfalls zur Klärung des Sachverhaltes in einem der drei Fälle beitragen, dann wenden Sie sich bitte unter der 02421 949-6425 an die Leitstell der Polizei Düren.

