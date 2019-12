Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigshafen (ots)

Ein 70-Jähriger wurde am Sonntag (22.12.2019) leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen war. Der Mann war gegen 16.45 Uhr mit seinem Auto, auf der Wollstraße aus Oggersheim kommend, unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern kam und sich anschließend überschlug. Der 70-Jährige kam anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell