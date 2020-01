Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 4.000,00 Euro Schwarzarbeitslohn beschlagnahmt

Bautzen (ots)

Eine 56-jährige Frau aus der Ukraine wurde am 9. Januar 2020 gegen 03:15 Uhr durch die Bundespolizei an der BAB 4 bei Bautzen als Mitreisende in einem Reisebus kontrolliert. Die Dame konnte sich zwar mit einem gültigen Reisepass ausweisen, gab aber an, in Süddeutschland als Pflegekraft gearbeitet zu haben. Hierfür hatte sie monatlich 1.000,00 Euro erhalten und hatte 5.420,00 Euro Bargeld dabei, wovon 4.000,00 Euro als Schwarzarbeitslohn beschlagnahmt werden mussten. Legt man eine 5-tägige 40-Stundenwoche zugrunde, wurde hier ein Stundenlohn von 6,25 Euro gezahlt. Gerade im Pflegebereich ist die Wochenarbeitszeit aber wesentlich höher.

Da keinerlei Sozial- und Steuerabgaben erfolgten sowie kein Visum und keine Arbeitserlaubnis vorliegen, wird nun wegen unerlaubter Erwerbstätigkeit und unerlaubtem Aufenthalt ermittelt. Die Frau wurde inzwischen zwecks Prüfung den Aufenthalt beendender Maßnahmen an die Ausländerbehörde übergeben. Die weiteren Ermittlungen richten sich insbesondere gegen die Auftraggeber und Arbeitsvermittler.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell