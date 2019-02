Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 17022019-157 Verkehrsunfall mit Personenschaden Kollision im Kurvenbereich forderte vier Verletzte

Lindlar (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 284 hat am Samstagnachmittag (16.02.) vier Verletzte gefordert. Um 14:35 Uhr befuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer aus Wermelskirchen die Landstraße in Richtung Wipperfürth. In Höhe der Ortslage Waldheim beabsichtigte der 48-Jährige im Kurvenbereich einen vor im befindlichen Motorradfahrer zu überholen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 59-jährigen Mannes aus Hattingen. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der 59-jährige Autofahrer wie auch seine beiden Mitfahrer (25 und 59 J.) zogen sich allesamt leichte Verletzungen zu und wurden ebenfalls mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Landstraße war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt.

