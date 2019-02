Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170219-155: Polizei stellt Einbruchswerkzeug sicher

Reichshof (ots)

Eine Tankstelle in Reichshof-Brüchermühle hatten Diebe in der Nacht zu Samstag (16.Februar) im Visier. Die Unbekannten schlugen gegen 2:45 Uhr die Scheibe einer Werkstatt ein und versuchten von dort in die angrenzende Tankstelle zu gelangen. Sie hebelten an der Verbindungstür, schafften es allerdings nicht, diese zu öffnen. Die Täter hatten die Alarmanlage ausgelöst. Bei ihrer Flucht ließen sie ihr Aufbruchswerkzeug zurück, welches die Polizei später sicherstellte.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

