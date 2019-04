Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall auf der Martinistraße wurde am Donnerstagnachmittag eine Radfahrerin schwer verletzt. Ein 79 Jahre alter Autofahrer war gegen 16.28 Uhr auf der Martinistraße in Richtung Neuer Graben unterwegs. In Höhe des Arndtplatzes übersah er eine rote Ampel und erfasste eine 36-jährige Radfahrerin, welche die Straße bei "grün" überquerte. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

