Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Randalierer zogen durch den Ort

Bohmte (ots)

Am frühen Freitagmorgen haben unbekannte Randalierer in Bohmte ihr Unwesen getrieben. Gegen 02.30 Uhr hörte ein Anwohner der Bremer Straße verdächtige Geräusche und bemerkte mindestens zwei Personen, die eine Reihe Einkaufswagen vom Parkplatz des Lidl-Marktes quer auf die Fahrbahn der Bremer Straße schoben. Als kurze Zeit später eine Streife der Polizei am Ort des Geschehens eintraf, hatte ein Autofahrer die Gefahrenstelle bereits abgesichert. Im Rahmen der Fahndung nach den Tätern stellten die Beamten dann entlang der Bremer Straße mehrere Sachbeschädigungen fest. Vor einem Blumengeschäft lag eine bepflanzte Metalltonne auf dem Gehweg sowie zwei Europaletten auf der Straße, wenige Meter weiter lag eine Skulptur aus Autoreifen auf der Bremer Straße. In Höhe eines Reisebüros hatten die Randalierer einen Kübel auf die Fahrbahn geworfen und unweit des Bahnhofes eine großes Werbeplakat auf die Straße gestellt. Zudem mussten die Beamten in Höhe der Straße Bahnwinkel eine umgeworfene Dixi-Toilette von der Straße räumen. Zu den Tätern ist bekannt, dass sie dunkel gekleidet waren. Einer hatte kurze blonde Haare und trug ein dunkles Oberteil der Marke Adidas. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bohmte entgegen. Telefon: 05471-9710.

