Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - "Parkplatzrempler"

Bohmte (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Osnabrücker Straße stieß ein unbekannter Autofahrer am Mittwochnachmittag gegen einen grauen VW Golf Plus. Das Auto stand zwischen 15.20 und 15.45 Uhr unmittelbar vor einem Discounter, als es am Heck beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte seinen Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell