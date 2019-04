Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Ein Wohn- und Geschäftshaus an der Wellendorfer Straße geriet in der Nacht zu Donnerstag ins Visier von Einbrechern. Unbekannte Täter machten sich an zwei rückwärtig gelegenen Türen zu schaffen, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Möglicherweise wurden die Einbrecher von den im Haus befindlichen Hunden vertrieben, die gegen 03 Uhr angeschlagen haben. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell