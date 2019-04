Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht am Johannistorwall - SUV beschädigt

Osnabrück (ots)

Am Johannistorwall, kurz vor der Kreuzung Kommenderiestraße, stieß ein Unbekannter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gegen einen schwarzen Mercedes GLC. Der Besitzer des SUV hatte das Auto gegen 19.30 Uhr (Dienstag) auf einem Parkstreifen abgestellt. Als er am nächsten Morgen (07.15 Uhr) zurückkehrte, musste er an der Fahrerseite einen Schaden von ca. 2500 Euro feststellen. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegen.

