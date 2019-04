Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Pkw in Hellern aufgebrochen - Täter erbeuten Bedienelemente

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in der Töpferstraße einen grauen Audi A6 Avant auf. Der oder die Täter machten sich zwischen 21.30 Uhr (Mittwoch) und 07.30 Uhr (Donnerstag) am Türschloss des Pkw zu schaffen und bauten das Lenkrad samt Airbag, das Infotainmentsystem und den Schaltknauf aus. Anschließend flüchteten die Diebe mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-3240 oder 327-2215.

