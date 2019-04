Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Brückengeländer beschädigt - Verursacher flüchtet

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag bei einer Unfallflucht in der Bergstraße. Ein Unbekannter war vermutlich mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug von der Hermann-Rothert-Straße in Richtung Mettinger Straße unterwegs und stieß dabei gegen ein Brückengeländer. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 4000 Euro zu kümmern. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich unter der Rufnummer 05901/95950 zu melden.

