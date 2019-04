Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - 68-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Melle (ots)

Eine 68-jährige Autofahrerin wurde am Mittwochmittag bei einem Unfall schwer verletzt. Ein Busfahrer war gegen 12.45 Uhr auf der Hannoverschen Straße in Richtung Bruchmühlen unterwegs. An der Einmündung Löhlingdorfer Straße wollte der 60-Jährige nach links in diese abbiegen. Zur gleichen Zeit wollte die Autofahrerin den Bus überholen. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen und die 68-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

