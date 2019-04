Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Auffälliges E-Bike gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Ostersonntag, 16 Uhr, und Ostermontag, 21 Uhr, ein schwarz-pinkes Damenrad des Herstellers Scott, Modell E-Sub Sport 10. Das E-Bike stand am Heger-Tor-Wall in Höhe der Hausnummer 5 am Fahrradständer, als die Diebe sich an dem Schloss des Rades zu schaffen machten und das Damenrad mitnahmen. Die Polizei in Osnabrück bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell