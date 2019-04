Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte-Herringhausen: Sachbeschädigung am Osterfeuer

Bohmte (ots)

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen am öffentlichen Osterfeuer an der Hunteburger Straße Sachbeschädigungen begangen. Die vermutlich zwei Täter wurden gegen 04.40 Uhr dabei beobachtet, wie sie in das bereits abgebrannte Osterfeuer Teile einer hölzernen Verkaufsbude, eine Kunststofftheke und eine Restmülltonne in die Glut geworfen haben. Die Gegenstände gerieten in Brand und wurden dadurch zerstört. Eine Fahndung der alarmierten Polizei nach dem Duo blieb erfolglos. Beide Personen waren schlank und um die 18 Jahre alt. Eine war mit einer Kapuzenjacke bekleidet und trug einen Rucksack. Hinweise in der Sache nimmt die Bohmter Polizei unter der Telefonnummer 05471-9710 entgegen.

