Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Einbruch in Auktionshaus

Belm (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstag-und Mittwochnachmittag in das Auktionshaus an der B51 eingebrochen. Die Täter hebelten die Tür zum Bürotrakt auf, öffneten im Gebäude noch weitere Türen gewaltsam und durchsuchten das Mobiliar nach Wertgegenständen. Ob die Täter dabei Beute machten, ist momentan noch unklar. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizeistation Belm entgegen. Telefon: 05406-807790.

