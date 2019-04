Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Körperverletzung auf Kirmesgelände

Bramsche (ots)

Am Dienstagabend wurde auf dem Marktplatz in der Bramscher Innenstadt, wo derzeit die Aufbauten für die Bramscher Frühjahrskirmes laufen, ein junger Mann im Bereich des dortigen Riesenrades durch drei vermutlich Jugendliche attackiert. Die unbekannten Täter schlugen gegen 20.40 Uhr grundlos auf den 19-Jährigen ein, wodurch der Bramscher Verletzungen im Gesicht davontrug. Zudem wurde die Brille des jungen Mannes stark beschädigt. Ein Täter wurde als etwa 13 bis 14 Jahre alt beschrieben, hatte blondes Haar und trug schwarze Kleidung mit einem weißen T-Shirt. Seine Komplizen waren mit circa 17 bis 18 Jahren etwas älter, hatten dunkelbraune Haare und waren ebenfalls dunkel gekleidet. Einer der beiden soll ein rotes T-Shirt getragen haben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Bramscher Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon: 05461/915300.

