Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Blauer VW Golf angefahren und beschädigt

Osnabrück (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Ostermontag in der Sedanstraße zugetragen hat, sucht die Osnabrücker Polizei Zeugen. Die Fahrerin eines blauen VW Golf hatte ihr Auto gegen 10 Uhr in Höhe der Hausnummer 13 abgestellt. Als sie gegen 11.45 Uhr zurückkehrte, musste sie an der Fahrerseite einen nicht unerheblichen Schaden feststellen, der sich auf etwa 2500 Euro beläuft. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2315 entgegengenommen.

