POL-HSK: Einbruch in Tankstelle

Eslohe (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag (30.11. - 01.12.2018) gewaltsam in eine Tankstelle in Wenholthausen an der Südstraße ein. Im rückwärtigen Bereich der Tankstelle hatten er/sie eine Fensterscheibe eingeschlagen und sind so in die Tankstelle gelangt. Nach ersten Ermittlungen wurden Rauchwaren und Bargeld entwendet. (Kri)

