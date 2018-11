POL-HSK: Flucht nach Unfall

Arnsberg (ots) - Am Donnerstagmorgen flüchtete ein Autofahrer nach einem Unfall auf der Goethestraße. Ein 16-jähriger Rollerfahrer wurde schwer verletzt. Gegen 07.20 Uhr fuhr der Schüler in Höhe des Busbahnhofs in Richtung Lange Wende. Als ein Auto vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte, musste der Rollerfahrer stark abbremsen. Hierbei kam er zu Fall. Das Auto flüchtete in Richtung Lange Wende. Nach Zeugenangaben handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen Kleinwagen. Der 16-jährige Arnsberger wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

