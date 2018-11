Hochsauerlandkreis (ots) - Winterberg Ein Hotel an der Straße "Alter Hagen" war vermutlich in der Nacht zum Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 15.30 Uhr bis 07.45 Uhr drangen die Täter auf bislang unbekannte Weise in das derzeit geschlossene Hotel ein. Aus dem Gebäude konnten die Täter mehrere Elektrogeräte und eine Registrierkasse entwenden. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Brilon Am Freitag um 02.10 Uhr hörte der Besitzer einer Gaststätte an der "Unteren Bahnhofstraße" verdächtige Geräusche aus dem Schankraum. Bei der Nachschau überraschte er einen Einbrecher. Dieser hatte einen Sparkasten aufgebrochen. Der unbekannte Mann konnte mit seiner Beute flüchten. Der Täter trug ein dunkles Kapuzen-Sweatshirt. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell