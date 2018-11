Hochsauerlandkurier (ots) - Korrekturmeldung(weitere Einbrüche in Hüsten): Vier Hüstener Lokalitäten waren am Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Um 09 Uhr bemerkte der Inhaber einer Imbissbude an der Heinrich-Lübke-Straße eine aufgehebelte Hintertür. Aus dem Geschäft entwendeten die Täter einen kleinen Bargeldbetrag sowie eine Armbanduhr. Das Lokal wurde in der Nacht gegen 02 Uhr verschlossen. Gegen 04 Uhr wurde ein Anwohner der Marktstraße durch die Einbrecher geweckt. Diese hatten die Eingangstür zu einer Diskothek aufgehebelt. Als der Zeuge das Licht einschaltete flüchteten die Täter unerkannt. Um 06.50 Uhr löste die Alarmanlage einer Gaststätte an der Bahnhofstraße aus. Bei der Nachschau bemerkte der Eigentümer zwei aufgebrochene Eingangstüren. Vermutlich wurden die Einbrecher durch das laute Alarmsignal vertrieben. Ohne Beute flüchteten die Täter vom Tatort. Zwischen 18 Uhr bis 19:30 Uhr hebelten die Täter ein Küchenfenster eines Lokals am Hüstener Markt auf. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Täter das Gebäude, entwendeten jedoch keine Gegenstände. In allen Fällen bittet die Polizei um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Arnsberg Vermutlich durch Wachhunde wurden am Dienstag unbekannte Einbrecher am Wintroper Weg vertrieben. Die Täter hatten zunächst versucht die Tür einer Lagerhalle zu öffnen, indem sie am Schloss hantierten. Noch bevor sie die Tür öffnen konnten, wurden sie vermutlich durch die Wachhunde vertrieben. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell