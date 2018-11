POL-HSK: Unfallverursacher gesucht

Meschede (ots) - Am Montagmorgen kam es auf der Heinrichsthaler Straße zu einem gefährlichen Überholmanöver. Eine 23-jährige Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Trotz einer durchgezogenen Mittellinie überholte ein vermutlich älterer, roter Pkw um 06.10 Uhr einen in Richtung Bestwig fahrenden Bus. Die 23-jährige Frau aus Meschede fuhr mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste sie eine Vollbremsung durchführen. Hierbei konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Trotzdem wurde die Frau bei dem Bremsmanöver leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise nach dem flüchtigen Fahrzeug. Wer kann Angaben zum überholenden Fahrzeug oder dem Überholvorgang machen? Hinter dem Bus fuhr ein Geländewagen. Bei den Insassen kann es sich um wichtige Zeugen des Vorfalls handeln. Auch diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell