POL-HSK: Fahrzeug rollt los

Olsberg (ots) - Ein 71-jähriger Autofahrer stellte am Donnerstag um 18.20 Uhr seinen Mercedess Vito in einer Grundstückseinfahrt an der Briloner Straße ab. Hierbei begann das Auto rückwärts den abschüssigen Weg herunterzurollen. Ein 62-jähriger Mann, der bereits in der geöffneten Fahrertür stand, stemmte sich gegen das Wegrollen. Der Fahrer versuchte zu helfen und stieg aus. Hierbei kamen die beiden Männer zu Fall und gerieten unter das Auto. Der Herren aus Olsberg und Bestwig konnten sich selbstständig befreien. Mit schweren Verletzungen musste der 62-jährige Olsberger in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell