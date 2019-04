Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Unfall unter Alkoholeinfluss - 62-Jähriger leicht verletzt

Melle (ots)

Glück im Unglück hatte am Mittwochabend ein 62-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in Riemsloh. Der Mann war gegen 20.35 Uhr auf der St.-Annener-Straße in Richtung St. Annen unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Er geriet nach links von der Straße ab, überfuhr mehrere Schilder und einen Verkehrsspiegel, prallte gegen einen Telefonmasten und touchierte einen Baum. Dadurch überschlug sich der VW mehrfach und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen und konnte sich selbst aus seinem Wagen befreien. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Als die Polizisten dort eintrafen, hatte sich der 62-Jährige allerdings entfernt. Mehrere Streifenwagen suchten nach dem Verletzten. Schließlich konnte er gefunden und zurück ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Das Auto des Mannes, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt.

