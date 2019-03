POL-SI: Böller in Mülltonne löst Brand aus

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Eine ziemliche Dummheit ist einem Unbekannten am Mittwoch (20.03.2019) im Bereich eines Spielplatzes an der Bismarckstraße in den Sinn gekommen. Ein Zündler steckte gegen 17:00 Uhr einen Feuerwerkskörper an und warf diesen in einen dort stehenden öffentlichen Mülleimer, wo er explodierte. Das löste einen nicht ungefährlichen Nebeneffekt aus, als nämlich der darin lagernde Abfall in Flammen aufging. Die alarmierte Polizei löschte den Brand und leitete ein Strafverfahren ein. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen nimmt das Kriminalkommissariat Bad Berleburg unter der Rufnummer 02751-909-0 entgegen.

