POL-SI: Zerstörter Zigarettenautomaten lag im Wald

Hilchenbach-Grund (ots)

Am Dienstagvormittag (19.03.2019) ist in einem Waldgebiet bei Grund an der Kreisstraße 31 ein Zigarettenautomat von einem Jäger aufgefunden worden. Der Automat wurde gewaltsam aufgebrochen, so dass die unbekannten Täter Zigaretten und Geldmünzen erbeuteten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen, die mit dem Automatenaufbruch in Zusammenhang stehen könnten gemacht haben, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat in Kreuztal unter der Telefonnummer 02732-909-0 zu melden.

Meik Scholze

Telefon: 0271/7099-1112

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

