POL-SI: Polizei schnappt Autodieb

Siegen-Geisweid / Wenden-Rothemühle (ots)

Am späten Montagabend (18.03.2019) haben Autodiebe einen Personenwagen in Siegen-Geisweid gestohlen. Auf den Daimler älteren Baujahres mit einem platten Reifen wurden Polizisten der KPB Olpe heute Vormittag (19.03.2019) im Bereich Wenden-Rothemühle aufmerksam. Bei einer beabsichtigten Fahrzeugkontrolle flüchteten die beiden Insassen. Die Beamten nahmen eine Person vorläufig fest. Der gestohlene Daimler wurde sichergestellt. Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen.

