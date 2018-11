Ulm (ots) - Gegen 18 Uhr wählte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Brauerstraße den Notruf. Im 2. Obergeschoß war ein Feuer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zu Folge sei das Feuer in einer Pfanne entstanden. Die Flammen hätten sich über die Abzugshaube bis in den Dachstuhl ausgebreitet. Die drei Bewohnerinnen im Alter von 16, 19 und 43 Jahren brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Die Bewohner der anderen Wohnungen gingen vorsorglich ins Freie. Zahlreiche Feuerwehrleute aus Biberach und Warthausen bekämpften das Feuer. Auch die Drehleiter war im Einsatz. Nachdem der Brand gelöscht war, konnten die drei Frauen am Mittwoch noch nicht zurück in die beschädigte Wohnung. Sie kamen anderweitig unter. Die anderen Menschen konnten zurück in ihre Wohnungen. Die 43-Jährige wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie und die 16-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro. Die Polizei Biberach (Telefon-Nr.: 07351/4470) hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

+++++++++2207925

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell