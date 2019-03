Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Unfall auf Lidl-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen; Munster: Tasche entrissen; Hodenhagen: Diebesgut rund ums Fahrzeug; Bomlitz: Hund vertreibt Einbrecher

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.03.2019 Nr. 2

12.03 / Unfall auf Lidl-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Munster: Auf dem Lidl-Parkplatz am Kohlenbissener Grund in Munster kam es bereits am Freitag, 01.03.2019 zu einem Unfall zwischen einem schwarzen Land Rover und einem grauen VW. Die Fahrzeuge waren beim Rückwärtsfahren zusammengestoßen. Die Fahrer machten gegensätzliche Angaben. Ein Zeuge soll einen der Beteiligten angesprochen haben. Leider sind die Personalien des Zeugen nicht bekannt. Er und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

11.03 / Tasche entrissen

Munster: Ein Unbekannter auf einem Fahrrad entriss einer 26jährigen Frau aus Munster am Montagvormittag ihre Tasche und flüchtete. Die Frau gab an, gegen 10.30 Uhr auf der Hermann-Billung-Straße unterwegs gewesen zu sein. Den Dieb habe sie nicht bemerkt, da er von hinten gekommen sei. Aufgrund des Überraschungsmoments hätte sie keine Gegenwehr leisten können. Der Täter trug nach Angaben des Opfers eine schwarze Kapuze und fuhr ein schwarz/rotes Fahrrad. Er flüchtete in Richtung Hindenburgallee. Die Schadenshöhe beträgt rund 400 Euro. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei in Munster unter 05192/9600.

11.03 / Diebesgut rund ums Fahrzeug

Hodenhagen: Unbekannte hebelten vermutlich in der Zeit von Sonntag auf Montag mehrere Türen eines umzäunten Gebäudekomplexes des ehemaligen Bundeswehrlagers an der Eickeloher Straße in Hodenhagen auf. Sie entwendeten erhebliche Mengen Werkzeug, Fahrzeugteile und Kraftstoff. Detaillierte Angaben zum Diebesgut sowie der Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

10.03 / Hund vertreibt Einbrecher

Bomlitz: Unbekannte traten in der Nacht zu Sonntag, gegen 00.30 Uhr die hölzerne Eingangstür eines Gebäudes an der Cordinger Straße ein. Ein im Haus befindlicher Hund schlug an, so dass die Täter von der weiteren Tatbegehung abließen und flüchteten. Der Schaden an der Tür wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

