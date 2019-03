Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Garage und Bauwagen

Kierspe/Meinerzhagen (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagmorgen zwischen Mitternacht und 1.10 Uhr am Hohschlager Weg in Meinerzhagen in eine Garage eingebrochen. Sie öffneten auf unbekannte Weise das Tor und entwendeten ein Stromaggregat, ein BMX-Rad und einen Knarrenkasten.

In der Nacht zum Mittwoch wurde an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße in Kierspe ein Bauwagen aufgebrochen. Der Täter entwendete eine Bosch-Kaffeekapselmaschine.

Die Polizei in Meinerzhagen bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

