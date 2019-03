Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach Ladendiebstahl

Iserlohn (ots)

Ein Ladendetektiv erwischte gestern Mittag zwei mutmaßliche Diebinnen in einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße. Insgesamt versuchten sie Waren im Wert mehrerer hundert Euro zu stehlen, darunter Kosmetika und Spirituosen. Die beiden mongolischen Frauen (37, 41) sind ohne festen Wohnsitz in Deutschland und wurden daher festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Vor dem Kindergarten an der Ortlohnstraße kam es zwischen Dienstagmittag und Mittwochnachmittag zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten zwei Plastikaufsteller mit Fähnchen, welche die Aufschrift "Kinder" - "Langsam" tragen.

Hinweise auf die Diebe nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

