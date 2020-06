Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zeugen nach Unfallflucht in Remscheid gesucht

Wuppertal (ots)

Am 03.06.2020, um 10:10 Uhr, kam es auf der Bliedinghauser Straße in Remscheid zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 49-Jähriger stand mit seinem Audi vor einer roten Ampel, als ihm ein bislang unbekannter, männlicher Autofahrer auffuhr. Nach einer kurzen Unterhaltung einigte man sich darauf, zunächst die Unfallstelle zu räumen. Entgegen der Absprache entfernte sich daraufhin der Unfallverursacher, ohne dass er sich um das Unfallgeschehen kümmerte. Durch den Auffahrunfall erlitt der 49-Jährige leichte Verletzungen. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro. Das flüchtige Fahrzeug ist im Frontbereich beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Ruf-nummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

