Cloppenburg/Vechta (ots)

Linden - Einbruch in Schreibwarengeschäft

Zwischen Samstag, 08. Februar 2020, 12.30 Uhr und Montag, 10. Februar 2020, 08.20 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Schreibwarengeschäft in der Lastruper Straße. Bislang unbekannte Täter drangen über den rückwärtigen Bereich in die Räumlichkeiten ein. Hier fokussierten sie sich auf eine integrierte Poststelle und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957-311) entgegen.

LK Cloppenburg und LK Vechta - Pressemeldungen zum Sturmtief Sabine

Nach bisherigen Erkenntnissen ist es in beiden Landkreisen zu keinen größeren polizeilichen Einsätzen gekommen, die im Zusammenhang mit dem Sturm Sabine stehen. Für den Landkreis Vechta wurden bis zum heutigen Morgen 17 sturmbedingte Einsätze gezählt. Für den Landkreis Cloppenburg waren es 58 Einsätze. Hierbei mussten in erster Linie Gefahrenstellen abgesichert werden oder Straßen gesperrt werden, um umgestürzte Bäume und Äste zu beseitigen. Es kam zudem zu einigen wenigen Verkehrsunfällen, bei denen Autofahrer gegen umgestürzte Bäume gefahren sind. Zu Personenschäden kam es hierbei erfreulicherweise nicht.

Beispiele:

So wurden am Sonntag, 9. Februar 2020, um 13.45 Uhr drei Bauzaunelemente in der Hauptstraße in Sevelten samt Werbeplanen vom Wind umgeweht und drohten auf die Fahrbahn zu geraten. Die Planen wurden entfernt und die Bauzäune gesichert. Um 16.30 Uhr wurde ein umgestürzter Baum auf dem Gleiskörper der Emsländischen Eisenbahn im Bereich Löningen gemeldet. Das Notfallmanagement der EEB wurde in Kenntnis gesetzt. Gegen 17.00 Uhr drohte ein Baum auf die Cloppenburger Straße in Molbergen zu stürzen. Die Feuerwehr Molbergen war im Einsatz. Um 18.30 Uhr wurde durch die Feuerwehr Damme eine Gefahrenstelle am Südring in Damme gemeldet. Ein dortiger Bauzaun beschädigte ein vorbeifahrendes Auto, sowie einen Teil der dortigen Lichtzeichenanlage. Am Montag, 10. Februar 2020, um 00.05 Uhr fiel durch Sturmböen in Vechta, in der Straße Immentun, eine große Birke auf drei geparkte Fahrzeuge. Die Straße Immentun war durch den umgestürzten Baum blockiert. Die Feuerwehr Vechta beseitigte den Baum.

