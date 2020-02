Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Versuchter Einbruchdiebstahl in ein Bankgebäude

Am Montag, 10. Februar 2020, um 00.54 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu den Räumen einer Bank in der Osnabrücker Straße, indem er ein Fenster aufhebelte. Im Gebäude verschaffte er sich dann Zugang zum Geldautomatenraum und ging einen Automaten an. Es konnte kein Diebesgut erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Vechta - Brand einer Gartenhecke

Am Sonntag, 9. Februar 2020, 16.00 Uhr geriet in der Stifterstraße aus bislang unbekannter Ursache eine Gartenhecke in Brand. Das Feuer konnte in der Entstehungsphase mit eigenen Mitteln gelöscht werden, sodass bei Eintreffen der Feuerwehr Vechta mit zwei Fahrzeugen kein weiteres Handeln mehr erforderlich war.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung an Kfz

Am Sonntag, 9. Februar 2020, zwischen 2:00 Uhr und 9:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Großen Straße einen grauen Ford Focus. An der rechten Fahrzeugseite wurde der Lack zerkratzt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.500 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit zwischen Freitag, 7. Februar 2020, 00.00 Uhr und Sonntag, 9. Februar 2020, 16.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Straße Im Hofe einen Bus, indem er Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlug. Die Schadenshöhe beträgt ca. 800 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 8. Februar 2020, zwischen 08.30 Uhr und 13.20 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Holdorfer Straße, beim Ein- oder Ausparken einen geparkten grauen Seat Ibiza. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden beträgt ca. 600 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

