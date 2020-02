Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland /Scharrel - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, 9.Februar 2020, zwischen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Fahrertür eines geparkten Renault Twingo beschädigt. Der Wagen stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz am Sportplatz in Scharrel. Am Twingo entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.:04498-2111) entgegen.

