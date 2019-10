Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Wohnungseinbruch über Balkon

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit zwischen Mittwoch und Freitagabend drangen bisher unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wüstener Straße ein. Die Täter brachen die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Nach Durchsuchen der Räumlichkeiten wurden Münzen im Wert eines vierstelligen Eurobetrages erbeutet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzten.

