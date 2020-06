Polizei Wuppertal

POL-W: W Kradfahrer nach Alleinunfall unter Alkoholeinfluss schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 04.06.2020, gegen 22:50 Uhr, kam es auf der Wittensteinstraße in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einem schwer verletzten Kradfahrer. Der 51-jährige Motorradfahrer befuhr die Wittensteinstraße, als er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Der Fahrer verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An der Yamaha entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Ein Fremdschaden entstand nicht. Ihm wurde wegen des Verdachtes des Fahrens unter Einfluss von Alkohol eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein musste er abgeben. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Wittensteinstraße gesperrt. (sw)

